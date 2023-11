Ucraina: Zelensky ringrazia Meloni del sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è grata per le "forti azioni " di sostegno dell'Italia. E' quanto ha affermato sul proprio canale Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a seguito di un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. "Parlando con Giorgia Meloni, ho espresso gratitudine per i suoi sforzi personali e le forti mosse dell'Italia a sostegno dell'Ucraina", ha affermato il capo dello Stato ucraino. Come ha sottolineato Zelensky, l'Italia sta dimostrando "una leadership potente", dicendosi sicuro che la presidenza italiana del G7 nel 2024 "raggiungerà nuovi importanti risultati". "Abbiamo coordinato i nostri sforzi congiunti e concordato di iniziare a lavorare su garanzie di sicurezza bilaterali nello sviluppo della corrispondente dichiarazione di Vilnius del G7", ha proseguito Zelensky. Inoltre, i due leader hanno discusso della cooperazione dei due Paesi nel settore della difesa. Zelensky ha evidenziato la necessità di accelerare l'adozione del dodicesimo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia. "Ho anche ringraziato l'Italia per il sostegno della formula di pace ed ho invitato il primo ministro Meloni a partecipare al secondo vertice Grain from Ukraine", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)