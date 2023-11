Spagna: Sanchez, amnistia non è attacco a Costituzione ma esempio della sua forza e validità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di amnistia agli indipendentisti catalani "non sarà un attacco alla Costituzione del 1978", ma al contrario sarà "un esempio della sua forza e validità". Lo ha detto il premier uscente e candidato alla presidenzadel governo spagnolo, Pedro Sanchez, durante il suo discorso al dibattito d'investitura in corso al Congresso dei deputati. "Questa amnistia andrà a beneficio di molte persone. Ai leader politici di cui non condivido le idee e di cui rifiuto le azioni. Ma aiuterà anche centinaia di cittadini trascinati nel processo, inclusi la Polizia nazionale e i Mossos d'Esquadra (corpo di polizia locale della Catalogna) che hanno subito le conseguenze di una crisi politica di cui nessuno può essere orgoglioso. Nemmeno quelli di noi che all'epoca non avevano responsabilità di governo", ha chiarito Sanchez. Per il leader socialista, il "problema" del Partito popolare e di Vox "non è l'amnistia per gli esponenti proindipendenza" ma che "non accettano il risultato elettorale del 23 luglio". "Non importa quanto si avvolgano nella bandiera che appartiene a tutti e nei simboli costituzionali, sappiamo che ai reazionari di destra interessa ben poco l'amnistia", ha concluso il candidato alla presidenza del governo. (Spm)