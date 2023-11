Commercio: M5s Roma, su tavolini governo non ha polso, scelgano i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le Occupazioni di suolo pubblico "con la proroga al 2024 il governo dimostra ancora una volta di non avere il polso dei territori". E' quanto dichiara in una nota il Movimento 5 stelle in Campidoglio. "Le deroghe a tavolini e dehors sono state una misura essenziale durante il periodo pandemico ma con il ritorno alla normalità si rischia di generare caos e disagi. Ne è indice la manifestazione del 18 dicembre in favore della vivibilità cittadina, soprattutto per quanto riguarda il centro storico. Per questo - prosegue la nota - appoggiamo in toto l'iniziativa dei senatori pentastellati, che chiedono di dare ai Comuni la possibilità di decidere se applicare o meno tale proroga. La proposta della giunta e del sindaco Gualtieri non ci convince perché ora è il momento di contingentare le licenze nella città storica per contemperare le esigenze del commercio con quelle del traffico e della vivibilità, non di andare a ridurre o a modificare quanto esiste, con più rischi e maggiori oneri di controllo". (Com)