Balneari: M5s, inerzia governo produce solo caos e danni

- "Da organi di stampa apprendiamo di un ultimatum che la Commissione europea starebbe per inviare al governo italiano: due mesi di tempo per applicare la direttiva Bolkestein. La normativa comunitaria del resto è sempre stata chiara, così come le sentenze della Corte di Giustizia europea e del Consiglio di Stato. Le concessioni balneari devono andare a gara". Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del Movimento cinque stelle Antonio Caso e Sergio Costa. "In quest'anno di governo, l'esecutivo Meloni ha provato a perdere tempo con la mappatura del litorale, per tenere buona la corporazione dei balneari a cui tante promesse erano state fatte in campagna elettorale, ben sapendo che Bruxelles non avrebbe fatto passi indietro. Intanto a fine anno scadono le concessioni, ci sarà il caos totale e a finire danneggiati saranno anche quegli imprenditori seri che si sono distinti per gestioni virtuose e che da tempo chiedono regole chiare e certe. Basta giochetti quindi, mettiamo subito a gara le concessioni - esortano - e soprattutto rimettiamo al centro della questione mare i temi fondamentali come: il diritto al mare, il libero accesso alle spiagge e la salvaguardia dell'ecosistema marino-costiero. È da troppi anni che il comparto balneare necessità di un intervento radicale, che ponga fine alle perduranti situazioni di privilegio e possa far conciliare il giusto diritto a fare impresa degli imprenditori con il diritto dei cittadini a fruire di un bene pubblico come le spiagge. Ogni estate - concludono i parlamentari - il diritto al mare viene costantemente negato dal proliferare degli abusi edilizi e dalle occupazioni selvagge di intere parti di litorale che hanno trasformato sempre più i nostri lungomari in veri e propri 'lungomuri'".(Com)