Camera: domani audizioni su Giornata nazionale scrittura a mano

- Domani, giovedì 16 novembre, alle ore 14, presso la Sala ex Agricoltura di Montecitorio, la Commissione Cultura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, svolge le seguenti audizioni: padre Fermino Giacometti, presidente dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino; Cesare Verona, consigliere dell'associazione Aurea Signa e amministratore delegato di Aurora Penne, in videoconferenza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)