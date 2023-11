Sardegna: FestivalScienza a Cagliari, premi alla giornalista Rai Brusin e a 2 ricercatrici sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista scientifica Silvia Rosa Brusin ha ricevuto il premio speciale “Donna di Scienza 2023” del FestivalScienza in corso a Cagliari alla Manifattura Tabacchi nel corso del quale hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti anche Serena Sanna per la brillante attività di ricerca nel campo della biomedicina e Ambra Demontis, laureata in matematica, esperta nel campo della intelligenza artificiale. Silvia Rosa Brusin, storica conduttrice del “TG Leonardo” la trasmissione di informazione scientifica di Rai 3 nata nel 1992, ha ricevuto il premio nel corso di una cerimonia in occasione della giornata di chiusura del festival. Il premio speciale era stato assegnato una sola altra volta, nell’edizione 2021, alla professoressa Maria Del Zompo per l’instancabile e innovativa attività svolta per l’università, per la ricerca, per la diffusione della cultura scientifica, per la parità di genere. (Rsc)