Camera: domani audizioni su revisione codice strada e trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 16 novembre, la Commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, svolge le seguenti audizioni: ore 13.30 Inail; ore 13.50, Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (Ancma), Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia) e Anima Confidustria meccanica varia; ore 14.20, Acai Taxi (in videoconferenza), Associazione tutela legale taxi (in videoconferenza), Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai) (in videoconferenza), Federtaxi Cisal (in videoconferenza), Sindacato artigiani taxisti di Milano e provincia (Satam) (in videoconferenza), Tassisti artigiani milanesi (Tam) (in videoconferenza) e Ugl Taxi (in videoconferenza). Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale: ore 15.40, Federmobilità (in videoconferenza); ore 15.50, Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (Isfort). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv (Rin)