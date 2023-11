Armenia: Pashinyan, non intendiamo lasciare la Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia non ha intenzione di annunciare alcun cambiamento nella sua politica e non ha intenzione di ritirarsi dall'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto). E' quanto ha dichiarato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, intervenendo ad una riunione governativa. "Se vi state chiedendo quale sia la nostra politica in senso strategico, non annunceremo nessun cambiamento fino a quando non avremo dichiarato o deciso di lasciare il Csto, poiché in questo caso ci sarebbe una certa dissonanza", ha detto il premier. (Rum)