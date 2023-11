Regno Unito: Greta Thunberg si dichiara non colpevole di reati contro ordine pubblico dopo manifestazione a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg si è dichiarata non colpevole di reati contro l'ordine pubblico in un tribunale di Londra, dopo che era stata arrestata nella capitale britannica lo scorso 17 ottobre mentre protestava contro un'importante conferenza dell'industria del petrolio e del gas, l'Energy Intelligence Forum. Comparsa di fronte alla Corte dei magistrati di Westminster, l'attivista è stata accusata di aver violato la Sezione 14 del Public Order Act del 1986. (Rel)