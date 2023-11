Spagna: Sanchez, nel Paese ci sono due alternative, le destre "retrograde" e le forze progressiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Spagna ci sono solo due alternative, ovvero la proposta delle destre "retrograde" che vogliono "smantellare praticamente tutti i progressi" fatti negli ultimi decenni e dall'altro le forze progressiste "che vogliono continuare ad andare avanti". Lo ha detto il leader socialista, Pedro Sanchez, durante un passaggio del suo discorso al dibattito d'investitura per la presidenza del governo. "Quello che queste destre fanno è trasudare classismo, negare le conquiste in termini di diritti e dignità del lavoro, rifiutare lo Stato sociale, negare il cambiamento climatico, disprezzare chi ama in modo diverso da loro, imporre un modo unico ed esclusivo di sentirsi e di essere spagnoli", ha attaccato Sanchez. Parlando al Congresso dei deputati, il candidato alla presidenza ha accusato il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, di aver "rotto il cordone sanitario" contro la destra e di aver deciso di "stringere un patto con Vox aprendogli le porte in cinque governi regionali". Per Sanchez, i popolari hanno permesso alla formazione guidata da Santiago Abascal di avere il potere di "influenzare la vita di 12 milioni di spagnoli" e fornendogli al contempo "la piattaforma per diffondere il suo messaggio di odio". (Spm)