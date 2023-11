Banche: Unicredit conferma lo status di main sponsor del Teatro di San Carlo per la stagione 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit è lieta di confermare alla Fondazione Teatro di San Carlo il suo impegno nell'ambito della sponsorizzazione alla Stagione d’opera, concerti e balletto 2023/2024 nel ruolo di Main Sponsor a partire dall’inaugurazione con Turandot di Puccini in scena il 9 dicembre prossimo. Inoltre, attraverso l’art-bonus, UniCredit rinnova il sostegno delle attività di formazione ed inclusione sociale delle Officine San Carlo. Una partnership di valore e ispirazione per la città di Napoli quella tra UniCredit e Fondazione Teatro di San Carlo, che oggi hanno illustrato, alla presenza di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, di Stéphane Lissner, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Teatro di San Carlo e di Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia, i risultati di uno straordinario anno di collaborazione nel 2023, e condiviso le progettualità future per il 2024. Obiettivo della partnership tra UniCredit e Teatro di San Carlo è dare nuovo impulso e slancio ai laboratori artistici che coinvolgono gratuitamente i giovani della città per avvicinarli a percorsi formativi legati alle professionalità dello spettacolo e ai mestieri del palcoscenico. Nascerà inoltre la Borsa di studio in memoria di Giovanbattista Cutolo a cui potranno partecipare i musicisti emergenti della città di Napoli e ogni anno sarà selezionato come vincitore un giovane talento. (segue) (Com)