Banche: Unicredit conferma lo status di main sponsor del Teatro di San Carlo per la stagione 2023-2024 (2)

Un Anno di Successi Il 2023 è stato un anno eccezionale per le Officine San Carlo. Sono stati realizzati numerosi progetti che hanno lasciato un'impronta significativa sulla comunità. Officine San Carlo ha attivato due edizioni di laboratori e spettacoli per nove mesi di programmazione: una prima edizione nel periodo compreso tra marzo e luglio, la seconda edizione nel trimestre settembre – novembre. I sedici laboratori formativi, completamente gratuiti, hanno raccolto oltre 500 candidature e contano un attivo di circa 300 studenti. Spettacoli, seminari e masterclass, hanno registrato una straordinaria risposta di pubblico con dati in costante crescita: quattordici sold-out e un totale di circa 3500 presenze. Da aprile a novembre 2023, l'attività social di Officine San Carlo su Instagram e Facebook ha raggiunto più di 775.000 persone. Molti contenuti sono diventati virali grazie anche ad ospiti d'eccezione, come Maurizio De Giovanni - L'utilità pratica della scrittura (621.000 views, 22.000 like) – e Vincenzo Comunale – Inoltrato molte volte (33.000 views, 782 like). Negli ultimi 30 giorni, momento di massima attività per le Officine, sono stati raggiunti quasi 40.000 account di cui 2.000 circa hanno interagito con i contenuti della pagina.Tra i tanti artisti e intellettuali coinvolti si ricordano: Cristina Donadio, Jacopo Fo, Gianfranco Gallo, Federico Vacalebre, Geolier, Enzo Avitabile, Francesco Di Bella. Importante è anche la presenza dei laboratori specifici di formazione ai mestieri del palcoscenico come quello di Sartoria Teatrale Circolare: un laboratorio di costumi teatrali per produzioni professionali, realizzati quasi totalmente con materiali di recupero e la cui direzione è affidata a Giusi Giustino, Direttrice Sartoria del Teatro di San Carlo, e quello di Scenografia diretto da Anna Nasone, capo scenografo dei Laboratori artistici del Teatro di San Carlo a Vigliena, finalizzato a fornire i rudimenti fondamentali della prassi esecutiva pittorica nell'ambito della produzione scenografica teatrale.