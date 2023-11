Banche: Unicredit conferma lo status di main sponsor del Teatro di San Carlo per la stagione 2023-2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024, il Teatro San Carlo grazie a UniCredit potrà ulteriormente ampliare l’offerta formativa per i giovani mirando sempre più a rompere le barriere e a rendere l'arte teatrale accessibile a tutti, indipendentemente dal contesto sociale o geografico. Nasce la Borsa di studio in memoria di Giovanbattista Cutolo: il Teatro San Carlo ha deciso di istituire, grazie al contributo di UniCredit, la 'Borsa di studio Giovanbattista Cutolo' intitolata al giovane musicista ucciso a Napoli lo scorso settembre. Potranno partecipare alla Borsa di studio tutti i musicisti emergenti e ogni anno sarà selezionato come vincitore un giovane talento. Progetti Formativi per i Giovani: saranno implementati i programmi educativi dedicati ai giovani, offrendo opportunità di apprendimento nel campo delle arti e dei mestieri dello spettacolo. Questi programmi aiuteranno a coltivare il talento emergente e a plasmare il futuro della cultura teatrale. Laboratori nella Napoli policentrica: la Fondazione continuerà a lavorare per estendere la magia del teatro alle comunità delle periferie a rischio di Napoli, affrontando le sfide sociali e offrendo esperienze culturali che ispirano speranza e crescita. (segue) (Com)