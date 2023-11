Banche: Unicredit conferma lo status di main sponsor del Teatro di San Carlo per la stagione 2023-2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si rinnova anche quest’anno, dopo il successo dell'anno scorso, la partnership con UniCredit per ribadire, con maggior vigore, il sostegno alle attività del Teatro San Carlo. Sostegno alla musica, all’arte e alla bellezza, ma soprattutto un sostegno alla Città attraverso le attività sociali e di formazione che anche quest’anno l'istituto bancario garantisce ai giovani musicisti delle Officine San Carlo. Attività laboratoriali utili a conoscere le arti dello spettacolo per poi praticarle professionalmente. La formazione rappresenta uno strumento fondamentale per avvicinare alla cultura del bello e ridurre ogni forma di marginalità sociale. In questo ambito si inseriscono i progetti dedicati ai giovani e alle periferie. Il sostegno di UniCredit quest’anno assume una connotazione emotiva ancora più profonda: grazie alla rinnovata collaborazione, il Teatro San Carlo ha istituito una Borsa di studio intitolata alla memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista che resterà per sempre nei cuori di noi tutti e in ricordo del quale la musica sarà sempre veicolo di bellezza e di vita. Un’iniziativa che mi emoziona particolarmente perché, grazie a questo fondo, il nome di Giovanbattista si lega profondamente a quello di un'istituzione culturale dal valore internazionale quale il San Carlo”, afferma il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi. “È con grande orgoglio che UniCredit si conferma per il secondo anno consecutivo Main Sponsor del Teatro San Carlo di Napoli - spiega Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia. La partnership con il lirico napoletano, il più antico d'Europa ed un vanto del nostro Paese nel mondo, ci ha permesso già lo scorso anno di sostenere, oltre all’intera Stagione teatrale, anche numerose iniziative sociali che si svolgono nelle Officine San Carlo. Anche per quest’anno abbiamo fortemente voluto che il nostro contributo fosse indirizzato a dare impulso e slancio a queste attività, attivando nuovi progetti formativi totalmente gratuiti per i partecipanti, oltre a laboratori legati alle arti e ai mestieri dello spettacolo finalizzati all’inserimento professionale dei giovani della città. Particolarmente significativa è la nascita della borsa di studio in memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ed innocente vittima del disagio minorile, che permetterà a musicisti di famiglie svantaggiate di poter continuare coltivare le proprie passioni artistiche. La convinzione di UniCredit è che l’impegno in cultura possa innescare anche processi di sviluppo sociale ed economico sostenibile e la sponsorizzazione del San Carlo ne è una testimonianza concreta, oltre ad essere una conferma dell’attenzione che come banca destiniamo alla città di Napoli e al Sud in generale”. “L'impegno di UniCredit nel sostenere le arti e nell'investire nelle future generazioni è indubbiamente un esempio ispiratore di responsabilità sociale d'impresa – afferma il sovrintendente Stéphane Lissner - per questo desidero esprimere la mia profonda gratitudine per il generoso sostegno che UniCredit ha fornito al Teatro di San Carlo e in particolare alle nostre Officine a Vigliena. La costante attenzione che il vostro istituto bancario rivolge all'arte e alla cultura ha reso possibile la realizzazione di una serie di iniziative che hanno avuto un impatto significativo sulla comunità in termini inclusione sociale e riqualificazione urbana. Grazie alla vostra visione e al vostro impegno, abbiamo potuto offrire ai giovani talenti l'opportunità di esprimere la loro creatività attraverso progetti artistici sperimentali. Anche per questo abbiamo deciso di istituire nuova borsa di studio in memoria del giovane musicista Giovanbattista Cutolo: un talento portato via troppo presto che vogliamo onorare e ricordare attraverso questa iniziativa speciale. Siamo onorati di avere in UniCredit il nostro prezioso main sponsor e di poter collaborare per raggiungere obiettivi comuni: promuovere la bellezza e l'accesso all'arte per tutti”. (Com)