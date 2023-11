© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La deportazione in Paesi terzi non è ammissibile. Lo dice la Corte suprema inglese. Ci sono condizioni e diritti che vanno rispettati per affrontare una questione epocale come l’immigrazione. Intanto crollano modelli basati su ingiustizia e crudeltà". Lo scrive su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.(Rin)