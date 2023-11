Medio Oriente: Unicef, a Gaza oltre 4.600 bambini sono stati uccisi e circa 9mila feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Striscia di Gaza oltre un milione di bambini non ha un posto sicuro dove rifugiarsi. Lo ha dichiarato Catherine Russell, direttore generale Unicef sulla sua missione a Gaza, secondo un comunicato. "Oggi sono stata in missione nella Striscia di Gaza per incontrare i bambini, le loro famiglie e gli operatori dell’Unicef. Ciò che ho visto e sentito è stato devastante. Hanno affrontato ripetuti bombardamenti, perdite e sfollamento. Nella Striscia, un milione di bambini di Gaza non ha un posto sicuro dove rifugiarsi. Le parti in conflitto stanno commettendo gravi violazioni contro i bambini, tra cui uccisioni, mutilazioni, rapimenti, attacchi su scuole e ospedali e la negazione dell'accesso umanitario – tutte cose che l’Unicef condanna”, ha proseguito Russell, spiegando che a Gaza “oltre 4.600 bambini sono stati uccisi e circa 9.000 feriti. Molti bambini sono dispersi e si pensa siano sepolti sotto le macerie di edifici e case crollate, il tragico risultato dell'uso di armi esplosive in aree popolate. Nel frattempo, i neonati che necessitano di cure specializzate sono morti in uno degli ospedali di Gaza, mentre l'energia elettrica e le forniture mediche si esauriscono e la violenza continua con effetto indiscriminato”. (segue) (Com)