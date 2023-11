Medio Oriente: Unicef, a Gaza oltre 4.600 bambini sono stati uccisi e circa 9mila feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “All'ospedale Al Naser a Khan Yunis, ho incontrato pazienti e famiglie sfollate alla ricerca di un rifugio e sicurezza. Una ragazza di 16 anni dal suo letto in ospedale mi ha detto che il suo quartiere è stato bombardato. Lei è sopravvissuta ma i dottori hanno detto che non potrà più tornare a camminare. Nel reparto neonatale dell'ospedale i piccoli bambini si aggrappavano alla vita nelle incubatrici, mentre i medici si preoccupavano di come far funzionare le macchine senza carburante. Durante la mia missione a Gaza, ho incontrato anche operatori dell’Unicef che stanno continuando ad aiutare i bambini nonostante i pericoli e la devastazione. Hanno condiviso le loro storie strazianti sull'impatto della guerra sui loro figli, su membri delle loro famiglie uccisi e su come sono stati sfollati molte volte”, ha proseguito il direttore generale. (segue) (Com)