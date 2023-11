Medio Oriente: Unicef, a Gaza oltre 4.600 bambini sono stati uccisi e circa 9mila feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Molte persone, compreso il nostro staff e le loro famiglie, adesso vivono in rifugi sovraffollati con pochissima acqua, cibo o servizi igienici decenti – condizioni che possono portare allo scoppio di malattie. Il rischio per il personale umanitario all'interno di Gaza è altissimo. Da ottobre sono stati uccisi più di 100 membri del personale dell’Unrwa. L'Unicef e i suoi partner stanno facendo tutto ciò che possono, compreso l'invio di forniture umanitarie disperatamente necessarie. Ma il gasolio è praticamente esaurito e alcuni ospedali e centri sanitari hanno smesso di funzionare. Senza carburante, gli impianti di desalinizzazione non possono produrre acqua potabile e le forniture umanitarie non possono essere distribuite”, ha detto Russell, secondo la quale “l'apertura intermittente dei valichi di frontiera di Gaza ai carichi di forniture umanitarie è insufficiente a soddisfare le esigenze che stanno raggiungendo livelli altissimi. E con l'inverno alle porte, il bisogno di carburante potrebbe diventare ancora più forte. Quando ho lasciato Gaza oggi, la pioggia scrosciava, accrescendo la tristezza”. (segue) (Com)