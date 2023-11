Speciale difesa: Perego su Nassiriya, esercizio della memoria è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il giorno del ricordo di una tragedia che ha colpito tutti nella coscienza. L'esercizio della memoria è un esercizio fondamentale. Ai familiari credo che lo Stato debba un debito di riconoscenza, di gratitudine per quello che questi ragazzi hanno fatto per la nostra amata patria”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in occasione della deposizione della targa, presso l’aula della commissione Difesa di Montecitorio, in onore dei 19 italiani caduti nella strage di Nassiriya. (Rin)