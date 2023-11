Speciale difesa: nel 2023 Stati membri hanno aumentato del 12 per cento le spese per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato una raccomandazione che valuta i progressi compiuti dai 26 Stati membri partecipanti nell'adempimento degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della Cooperazione strutturata permanente (Pesco). Nella raccomandazione, il Consiglio sottolinea che gli Stati membri partecipanti hanno continuato a fare progressi nell'aumento delle spese per la difesa, con una crescita del 12 per cento nel 2023 e ulteriori aumenti previsti per il 2024-2025. Inoltre, si legge in una nota del Consiglio, il 25 per cento della spesa totale per la difesa stanziata per gli investimenti nella difesa nel 2022 è stato utilizzato per accelerare l'approvvigionamento delle capacità necessarie e la ricostituzione delle scorte con acquisti prevalentemente fuori catalogo alla ricerca di soluzioni immediate. Attraverso la Pesco, continua la nota, il Consiglio valuta le prime implicazioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina per le politiche di sicurezza e di difesa degli Stati membri, illustrate dai cambiamenti iniziali nei piani nazionali per garantire le capacità per la guerra ad alta intensità, compresi gli strumenti strategici. "Il Consiglio rileva un maggiore interesse nell'uso degli strumenti e delle iniziative dell'Ue per lo sviluppo delle capacità e incoraggia il mantenimento dell'Agenzia europea per la difesa come principale forum europeo per lo sviluppo congiunto delle capacità", si legge ancora nella nota. (Beb)