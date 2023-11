Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa tedesco, in corso guerra di logoramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Ucraina invasa dalla Russia è in corso “una guerra di logoramento”, con guadagni territoriali estremamente “marginali” per entrambi i belligeranti. Per tale motivo, è importante continuare a sostenere il Paese aggredito. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante la riunione con i colleghi degli Stati membri dell’Ue in corso a Bruxelles. L’esponente del governo federale ha aggiunto di “non osare effettuare pronostici” sull’andamento del conflitto nell’ex repubblica sovietica. (Geb)