Speciale difesa: Ucraina, Borrell, su sostegno a Kiev serve fare di più e più in fretta

- Sul sostegno all'Ucraina, l'Ue sta facendo molto, ma deve fare di più e più in fretta. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Difesa di Bruxelles. "Stiamo facendo molto, ma tutti concordano sul fatto che dobbiamo fare di più e più velocemente", ha detto. "Il tempo si misura non solo sulla distruzione delle infrastrutture e delle case, ma anche sulla perdita di vite umane. Dobbiamo capire che il sostegno all'Ucraina deve essere concepito a lungo termine e fare parte dei nostri impegni di sicurezza", ha aggiunto. "Stiamo lavorando con i ministri per definire il quadro degli impegni di sicurezza che il Consiglio dell'Unione europea dovrà presentare a dicembre. Per questo, dobbiamo concordare e coordinare le azioni bilaterali con quelle a livello di Unione europea", ha concluso. (Beb)