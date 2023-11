Speciale difesa: Ucraina, Borrell, consegna un milione munizioni rimane nostro obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di consegna di un milione di munizioni all'Ucraina entro marzo rimane l'obiettivo politico dell'Ue. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Difesa di Bruxelles. "L'obiettivo è ambizioso, ma continuiamo a spingere per raggiungerlo, a fare qualsiasi cosa, ogni giorno, per consegnare al più presto più munizioni", ha detto Borrell. (Beb)