Speciale difesa: Borrell, tagliare finanziamenti a Hamas, pausa umanitaria al centro mia visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che applicare sanzioni a Hamas, serve tagliare loro i finanziamenti. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Difesa di Bruxelles, confermando che il tema di una pausa umanitaria sarà al centro della sua visita in Medio Oriente. "Abbiamo parlato della possibilità di applicare sanzioni a Hamas, ma più che sanzioni dobbiamo tagliare finanziamenti a Hamas. "È anche vero che non c'è consenso all'interno dell'Unione europea, né nel G7, per chiedere un cessate il fuoco", ha aggiunto. "Tuttavia, domenica abbiamo raggiunto un accordo con tutti gli Stati membri per chiedere una pausa umanitaria, non astratta, ma immediata e urgente. Adesso. Perché tutti concordano sul fatto che la situazione umanitaria a Gaza è davvero tremenda, e se dobbiamo chiedere una pausa umanitaria, serve adesso", ha aggiunto. "Partirò per un tour in Medio Oriente, visitando diversi Paesi arabi, tra cui Israele e Palestina, e questo tema sarà ovviamente al centro della mia visita", ha concluso. (Beb)