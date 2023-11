Polonia: previsioni economiche autunnali Ue, crescita nel 2023 sarà pari allo 0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Polonia nel 2023 sarà pari allo 0,4 per cento. E’ quanto si legge nelle previsioni economiche autunnali della Commissione europea. La previsione di crescita del Pil polacco nel 2024 è invece del 2,7 per cento, mentre nel 2025 si prevede un aumento del 3,2 per cento. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, l’esecutivo europeo ritiene che quest’anno sarà al 3,0 per cento, mentre nel 2024 scenderà al 2,8 e nel 2025 al 2,7 per cento. Il dato finale dell’inflazione nel 2023 in Polonia resterà a doppia cifra: la Commissione Ue lo colloca infatti all’11,1 per cento. L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe però scendere significativamente nel 2024 e 2025, rispettivamente al 6,2 per cento e poi al 3,8 per cento. (Vap)