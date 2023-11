Agricoltura: Regione e forze dell'ordine in campo contro furti trattori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà del 2023, a fronte di un aumento generale dei furti, si evidenzia un calo nelle province di Lecco, Lodi, Cremona e Monza e Brianza, mentre il maggior incremento, sebbene contenuto in termini assoluti, è avvenuto a Mantova (+160 per cento), Varese (+130 per cento) e Pavia (+113 per cento). Durante l'incontro, i rappresentanti delle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) hanno assicurato la disponibilità a intensificare le misure di prevenzione e contrasto al fenomeno aumentando l'attività di vigilanza sul territorio, mentre Regione Lombardia ha confermato l'avvio di una serie di incontri assieme alle associazioni di categoria e alle forze dell'ordine, per sensibilizzare gli agricoltori in merito a comportamenti da tenere per prevenire o ridurre il rischio. "Da parte della Regione - conclude l'assessore Beduschi - c'è la volontà di mettere a disposizione anche risorse finanziare per finanziare concretamente le misure di contrasto a questi episodi, come l'installazione di telecamere nelle aziende e tutti gli altri accorgimenti che saranno ritenuti più idonei". (Com)