IA: Cuzzilla (Federmanager), sfida non solo economica, investire anche su capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo paradosso sulla competenza riguarda le nuove tecnologie e recita più o meno così: l’intelligenza artificiale è più brava della maggioranza di noi. “L’intelligenza artificiale è un nuovo paradigma, non è mera tecnologia. Questioni occupazionali, etiche, di privacy e di sicurezza nazionale impongono di considerare questa sfida oltre la dimensione economicistica”. Lo ha dichiarato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, nel corso della relazione illustrata in occasione dell’assemblea annuale 2023 dell’associazione. “Vedo due strategie d’attacco possibili. La prima riguarda gli incentivi all’investimento in capitale umano che devono andare di pari passo con quelli per le tecnologie abilitanti. La seconda azione riguarda la cooperazione tra stati. Esattamente come è accaduto per la comunità scientifica in risposta allo shock pandemico, la comunità tecnologica può e deve lavorare per il progresso della civiltà”, ha evidenziato. (Rin)