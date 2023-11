Imprese: Cuzzilla (Federmanager), riforme e investimenti leve essenziali per competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosa frena riforme e investimenti, che sono le due leve essenziali su cui si costruire la competitività? “Le prime soffrono del giogo della politica, che raramente sostiene cambiamenti strutturali in tempi accettabili. Gli altri sono soffocati dal carico normativo e burocratico, che è la terza causa economica del mancato investimento estero in Italia, dopo la corruzione e la lentezza della giustizia”. Lo ha dichiarato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, nel corso della relazione illustrata in occasione dell’assemblea annuale 2023 dell’associazione. (Rin)