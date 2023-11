Ungheria: previsioni economiche autunnali Ue, nel 2023 Pil in calo dello 0,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2023 l’economia ungherese si sarà contratta dello 0,7 per cento. E’ quanto si legge nelle previsioni economiche autunnali della Commissione europea. La previsione per il 2024 è invece di una crescita del 2,4 per cento, seguita da una del 3,6 per cento nel 2025. Relativamente al tasso di disoccupazione, l’esecutivo comunitario reputa che nel 2023 in Ungheria raggiungerà il 4,1 per cento, stabilizzandosi nei due anni successivi grossomodo al medesimo livello (4,2 per cento nel 2024; 4,1 per cento nel 2025). L’inflazione a fine 2023 si confermerà molto elevata: al 17,3 per cento. I prezzi al consumo scenderanno, tuttavia, nel 2024 e 2025, rispettivamente al 5,2 e 4,1 per cento. (Vap)