Imprese: Cuzzilla (Federmanager), sostenibilità è strategia vincente del presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità è la strategia vincente del presente, non del futuro. “E tutto indica che chi sarà capace di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione sarà premiato dal mercato”. Lo ha dichiarato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, nel corso della relazione illustrata in occasione dell’assemblea annuale 2023 dell’associazione. Sul Pnrr, sul tema della sostenibilità e su una nuova fase di sviluppo basato sull’innovazione “si può costruire una macchina pubblica efficiente e moderna, una strada veloce verso l’economia verde e sostenibile, un modello di industria innovativo”, ha sottolineato Cuzzilla, che ha aggiunto: “Anche in tema di competenze, è in corso una riconversione che porterà a formare milioni di persone a posti di lavoro ‘verdi’, con la diffusione in azienda del manager della sostenibilità che è una figura chiave in questa transizione”. (Rin)