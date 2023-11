Repubblica Ceca: previsioni economiche autunnali Ue, nel 2023 Pil in calo dello 0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Repubblica Ceca a fine 2023 si sarà contratta dello 0,4 per cento. E’ quanto emerge dalle previsioni economiche autunnali della Commissione europea. L’economia ceca tornerà a crescere nel 2024 e 2025, rispettivamente all’1,4 e al 3,0 per cento. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, l’esecutivo comunitario lo colloca a un livello tutto sommato stabile nel triennio in esame: 2,4 per cento nel 2023, 2,5 per cento nel 2024 e 2025. Il tasso di inflazione definitivo di quest’anno sarà del 12,2 per cento, ma i prezzi al consumo nel 2024 e 2025 scenderanno rispettivamente al 3,2 e 2,4 per cento. (Vap)