Industria: Cuzzilla (Federmanager), obbligo di rinnovare nostra strategia politica

- A gran voce, infine, affermiamo che abbiamo l’obbligo di rinnovare la nostra strategia di politica industriale. Lo ha dichiarato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, nel corso della relazione illustrata in occasione dell’assemblea annuale 2023 dell’associazione. “È urgente capitalizzare le imprese con asset tangibili, come infrastrutture, reti e collegamenti. Una rinnovata politica industriale deve riconsiderare in termini di risorsa la nostra posizione nel Mediterraneo come porta d’Europa”, ha sottolineato Cuzzilla, che ha aggiunto: “La Zes unica può diventare una risposta di politica industriale a patto che veramente alleggerisca il Mezzogiorno dal peso del ritardo che ha accumulato. Non possiamo permetterci di essere un paese arlecchino, perché l’unica chance che abbiamo di crescere è farlo insieme”. (Rin)