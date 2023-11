© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco al diritto di sciopero innescato dal Governo Meloni "è un atto gravissimo e inaccettabile, figlia di una concezione del potere autoritaria più da ventennio che da Stato democratico. Anche per questo venerdì saremo in Piazza del Popolo al fianco di Cgil, Uil e di tutte le lavoratrici e i lavoratori". Lo scrive, in una nota, Enzo Foschi, segretario Pd Roma. (Com)