Medio Oriente: Cremlino, prosegue evacuazione di cittadini russi da Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua l'evacuazione dei cittadini russi dal territorio della Striscia di Gaza. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "E' un lavoro molto difficile sia per il gruppo del ministero delle Situazioni di emergenza che per i nostri diplomatici", ha detto il portavoce del Cremlino, commentando l'evacuazione dei cittadini dalla zona di conflitto israelo-palestinese. Peskov ha sottolineato che i soccorritori della Russia aiutano sempre non solo i connazionali, ma anche i cittadini di altri Paesi. (Rum)