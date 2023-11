Fermo: Gdf, truffa aggravata ai danni dello Stato e Ue, sequestrati beni per 870 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Fermo, al termine di una complessa operazione diretta dalla Procura europea-Ufficio di Bologna, ha portato alla luce una truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, perpetrata al fine di conseguire un contributo a fondo perduto nell’ambito del “Programma Operativo Regionale Marche Fesr”, oltre a diverse fattispecie di delitti fiscali riconducibili all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’importo del fondo strutturale richiesto, 865 mila euro (di cui 325 mila illecitamente percepiti), riconducibile ad un piano di sostegno agli investimenti produttivi per le aree colpite dal sisma, è stato ottenuto, secondo le risultanze di indagine, mediante l’utilizzo di fatture false riportanti imponibili per oltre 3,8 milioni di euro e 850 mila euro di Iva e facendo ricorso ad altri artifizi e raggiri, quali la mancata tenuta di una contabilità di magazzino. A completamento del disegno criminoso, per assicurare il profitto dei reati, è stata realizzata l’incorporazione in una società simulata, creata ad hoc, con sede nel Delaware (Usa), utilizzata per distrarre le disponibilità patrimoniali delle società italiane incorporate. Le indagini hanno portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Fermo su richiesta del Procuratore europeo, per un importo complessivo di 879.566 euro, che ha permesso di sottoporre a vincolo cautelare disponibilità patrimoniali, conti correnti, terreni, autovetture e immobili in capo ai soggetti indagati ed alle società, inclusa la società del Delaware. (segue) (Com)