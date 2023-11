Fermo: Gdf, truffa aggravata ai danni dello Stato e Ue, sequestrati beni per 870 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento del gip è stato poi confermato dal Tribunale del riesame di Fermo che si è pronunziato a seguito di ricorso della difesa. Le attività dei finanzieri, indirizzate sulla base di mirate analisi aventi lo scopo di individuare a priori i soggetti con maggiori indici di rischio, sono state avviate, inizialmente, attraverso un controllo amministrativo sulla regolare percezione, da parte di una società fermana operante nel settore calzaturiero, del contributo a fondo perduto cofinanziato dall’Unione Europea. Nel corso degli accertamenti, eseguiti anche tramite controlli incrociati e interrogazioni della Dorsale informatica del Corpo (una innovativa applicazione informatica della Guardia di Finanza capace di far interagire tra loro le numerose banche dati disponibili), riscontrando indizi di violazioni penali, il Reparto operante ha prontamente segnalato le circostanze alla competente Procura Europea - Ufficio di Bologna che ha assunto la titolarità delle indagini. Le investigazioni, che hanno visto l’ausilio anche di militari qualificati “Computer Forensics e Data Analysis” specializzati nell’estrapolazione legale dei dati informatici, hanno appurato che la società fermana, tramite falsa documentazione (fatture e pagamenti), ha simulato l’acquisto complessivo di stampi di alluminio e di macchinari per la produzione di suole di scarpe, in realtà mai avvenuto, per milioni di euro. Indotta in errore, la Regione Marche, ritenendo veritiera la prima tranche dell’acquisto (1,7 milioni di euro), ha inizialmente concesso 325mila euro quale contributo pubblico, per metà finanziato con fondi dell’Unione Europea. L’intervento della guardia di finanza ha inoltre scongiurato l’indebita erogazione del restante importo illecitamente richiesto, pari a 525 mila euro, che sarebbe stato concesso su un ulteriore investimento simulato per l’importo a saldo (2,1 milioni di euro). (segue) (Com)