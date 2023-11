Fermo: Gdf, truffa aggravata ai danni dello Stato e Ue, sequestrati beni per 870 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante legale della società, unitamente all'amministratore di fatto della medesima, sono stati denunciati, in concorso con alcuni fornitori, per truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640bis del c.p.) per aver ottenuto illecitamente le predette erogazioni pubbliche. Uno dei requisiti per l’ottenimento del finanziamento era rappresentato, inoltre, dalla permanenza delle attrezzature finanziate, per almeno 5 anni, tra i beni strumentali dell’azienda. Dagli accertamenti eseguiti è risultato inoltre che i macchinari ammessi ad agevolazione pubblica erano stati dismessi prima del termine di legge da parte dall’azienda fermana la quale, cessava l’attività, si cancellava dal registro delle imprese e veniva incorporata in altra società apparente con sede nel Delaware (Usa), creata ad hoc quale schermo fittizio della società italiana. Per l’operazione di dismissione anticipata dei beni, gli amministratori sono stati altresì denunciati per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis del c.p.), in quanto non destinavano alle finalità previste una quota parte del contributo pubblico ottenuto. Le denunce, per gli amministratori e alcuni fornitori, sono anche scattate per i reati tributari previsti dagli artt. 2 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ed 8 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” del Decreto Legislativo n. 74/2000 per aver emesso ed utilizzato fatture false per importi superiori a 3,8 milioni di euro di imponibile e 850 mila euro di Iva, le quali documentavano la cessione di stampi da parte di fornitori che, in alcuni casi, non disponevano del personale né tantomeno dei macchinari per produrli; in un altro caso, sono state emesse da una società che, oltre ad essere sprovvista di attrezzature idonee alla produzione degli stessi, è risultata operante esclusivamente nella compravendita di pneumatici. In ultimo, in capo alla società del Delaware, sono stati contestati gli illeciti previsti dagli artt. 24 e 25 del decreto legislativo 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. (segue) (Com)