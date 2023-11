Fermo: Gdf, truffa aggravata ai danni dello Stato e Ue, sequestrati beni per 870 mila euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell’indagine si è proceduto, altresì, alla segnalazione, alla Procura Regionale Marche della Corte dei Conti, dei responsabili del danno erariale cagionato all’Ente erogatore Regione Marche. Le condotte illecite sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e, sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna. L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza a tutela del bilancio dell’Unione Europea, dello Stato e degli enti locali, soprattutto in un delicato momento, come quello attuale, in cui ingenti risorse pubbliche sono destinate a cittadini e imprese particolarmente provati dalla crisi che caratterizza l’attuale scenario socio-economico. La Procura Europea (Eppo), operativa dal giugno 2021, è un organismo indipendente dell'Unione Europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, quali frodi, corruzione, riciclaggio e frodi Iva transfrontaliere. (Com)