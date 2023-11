Slovacchia: previsioni economiche autunnali Ue, crescita economica nel 2023 all’1,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Slovacchia a fine 2023 sarà dell’1,4 per cento. E’ quanto emerge dalle previsioni economiche autunnali della Commissione europea. Nel 2024 e nel 2025 il Pil aumenterà rispettivamente dell’1,7 e del 2,0 per cento, sempre secondo le previsioni dell’esecutivo comunitario. In merito al tasso di disoccupazione, quest’anno è collocato al 5,7 per cento, mentre nel 2024 dovrebbe calare al 5,4 per cento e nel 2025 al 5,2 per cento. L’inflazione di quest’anno dovrebbe essere confermata al 10,8 per cento, per poi calare al 5,2 per cento nel 2024 e al 3,0 nel 2025. (Vap)