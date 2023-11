Pakistan: il Partito popolare tende la mano al Pti di Khan in vista delle elezion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare del Pakistan (Ppp), secondo maggior partito politico della coalizione che ha governato il Paese sino allo scorso agosto, ha avvertito di essere pronta a valutare alleanze con le forze politiche leali all’ex premier Imran Khan, attualmente agli arresti, in risposta al sostegno concesso dalle forze armate alla Lega musulmana-Nawaz (Pml-N). I partiti politici pakistani si stanno posizionando in vista delle elezioni del prossimo 8 febbraio, grazie anche ai margini di manovra concessi dalla nomina di un governo ad interim chiamato al disbrigo degli affari correnti sino alla data del voto. Bilawal Bhutto Zardari, presidente del Ppp, ha servito come ministro degli Esteri pakistano a fianco dell’ex premier e leader della Lega musulmana, Shehbaz Sharif. Nelle scorse settimane, però, tra i due ex alleati di governo si è creata una distanza e una tensione crescente, con Bhutto Zardari che ha lamentato spazi politici e comunicativi iniqui tra i partiti in vista delle elezioni. (segue) (Inn)