Pakistan: il Partito popolare tende la mano al Pti di Khan in vista delle elezion (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro Nawaz Sharif, figura di spicco della Lega musulmana e fratello di Shehbaz, è recentemente rientrato nel Paese dopo quattro anni di asilo, con l’apparente benedizione delle forze armate, che esercitano un’influenza determinante sulle dinamiche politiche del Pakistan. Proprio questi sviluppi hanno spinto il Ppp a guardare al Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex premier Khan, che pur godendo di un vasto consenso popolare è stato progressivamente emarginato a livello istituzionale, e il cui leader è agli arresti dallo scorso agosto. Il Ppp non è nuovo a bruschi cambi di alleanze: fondato nel 1967, è uno tra i partiti politici più longevi del Pakistan, e ha formato governi centristi in cinque occasioni. Proprio il Ppp è stato cruciale per l’approvazione della mozione di fiducia che lo scorso anno ha portato alla crisi del governo guidato da Khan. (Inn)