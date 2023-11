Carceri: Nordio, a Roma Regina Coeli incompatibile con istituto moderno, diventi museo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le strutture carcerarie a Roma "c'è un problema tipicamente romano che è la situazione a Regina Coeli: da un lato abbiamo un edificio quasi incompatibile con una struttura carceraria moderna che però è anche intoccabile per il suo pregio e per la sua storia" per questo "luoghi come questi andrebbero trasformati in musei". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del convegno "Tra storia e prospettiva. Vent'anni di Garante di Roma Capitale e dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale" nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio. A Regina Coeli "vi furono detenuti partigiani, resistenti, persone poi fucilate dai nazisti - ha detto -. C'è l'ala dove furono detenuti Pertini e Saragat. Questi luoghi andrebbero trasformati in musei, perché ora sono incompatibili con una moderna concezione dell'esecuzione della pena, sia per la polizia penitenziaria che per i detenuti. Andrebbero trasferiti quei detenuti - ha aggiunto - che non necessitano di continuità territoriale con gli uffici giudiziari romani in altre carceri, che però soffrono anche loro di sovraffollamento. Per questo bisogna sfruttare e utilizzare strutture compatibili e in tempi brevi". (Rer)