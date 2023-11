Lavori pubblici: Regione Lazio adotta programma triennale 2023-2025, investimento da oltre 285 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, e dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, ha adottato lo schema del programma triennale 2023-2025 dei lavori pubblici. Il programma prevede uno stanziamento di oltre 285 milioni di euro su base triennale: di questi oltre 102 milioni per il 2023, oltre 85 milioni per il 2024 e poco più di 98 milioni per il 2025. Centinaia gli interventi che riguarderanno opere di nuova realizzazione, ristrutturazione, recupero e manutenzione nella regione Lazio. "Con l’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, la Giunta Regionale si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, favorendo la realizzazione di opere strategiche che rispondano alle esigenze della nostra comunità", lo hanno dichiarato gli l’assessore ai Lavori Pubblici, Manuela Rinaldi e l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini. "Il nostro impegno è quello di un rilancio infrastrutturale del Lazio, per costruire un futuro migliore attraverso progetti mirati e sostenibili", hanno concluso Rinaldi e Righini.(Com)