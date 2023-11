Bulgaria: Commissione Ue, Pil al 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Bulgaria vedrà una crescita del 2,0 per cento nel 2023. E’ l’indicazione contenuta nelle previsioni d’autunno della Commissione europea. L’indice è in ribasso rispetto al 2022, quando la crescita si era attestata al 3,9 per cento. Nel 2024 il Paese vedrà un aumento del Pil all’1,8 per cento, sempre secondo le previsioni della Commissione Ue, mentre nel 2025 la crescita sarà pari al 2,6 per cento. Nel 2023 la disoccupazione si attesterà al 4,2 per cento, in lieve calo rispetto al 2022 quando l’indice era al 4,3 per cento. Nel 2024 e nel 2025 il tasso si manterrà stabile al 4,2 per cento. L’inflazione si attesterà nel 2023 all’8,8 per cento, in netto calo rispetto al 13,0 per cento segnato nel 2022. Il 2024 proseguirà la tendenza al ribasso con un tasso del 4,0 per cento, mentre nel 2025 l’indice scenderà al 2,9 per cento.(Seb)