Sicurezza: Sala, diritto da garantire, ma in atto campagna politico-mediatica contro Milano

- Lo ridico: la sicurezza è un diritto che va garantito. È un tema comune a tutte le grandi città. Ma ciò non vuol dire che la questione sia meno importante per Milano. Però c'è un'evidente campagna politico-mediatica contro Milano. Lo afferma in una story sul suo profilo Instagram il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Detto tutto ciò - prosegue - noi continueremo a lavorare per migliorare la situazione. Infine, Che ci sia una campagna politica e mediatica contro il Sindaco ci sta, ma chi per calcolo politico attacca Milano fa un danno ai tanti che, grazie all'attrattività della città, lavorano o comunque costruiscono le basi per la propria vita". A supporto il sindaco pubblica i dati degli omicidi volontari dal 1987 al 2003 perpetrati a Milano che sono passati dai 15 del 1987 (con un picco di 43 nel 1990 e nel 1992 e 40 nel 1991, mentre il livello minimo degli anni Novanta è stato di 21 nel 1998) agli otto del 2023. Gli anni in cui se ne sono registrati meno sono stati il 2018 con sei omicidi seguito dal 2020 e dal 2021 con nove omicidi, secondo i dati forniti dalla Prefettura. (Rem)