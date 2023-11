Ue: mercato del lavoro rimane resiliente, disoccupazione stabile nel 2023 e 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del lavoro dell'Ue ha continuato a registrare ottimi risultati nella prima metà del 2023, nonostante il rallentamento della crescita economica. È quanto si legge nelle previsioni economiche autunnali, pubblicate oggi dalla Commissione europea. "Nel secondo trimestre, i tassi di attività e di occupazione nell'Ue hanno raggiunto il livello più alto mai registrato, e a settembre il tasso di disoccupazione è rimasto al 6 per cento della forza lavoro, vicino al suo minimo storico", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. "Sebbene i dati più recenti delle indagini indichino un certo raffreddamento e alcuni Stati membri abbiano registrato un'impennata della disoccupazione, il mercato del lavoro è destinato a rimanere resistente nell'arco delle previsioni", continua la nota. La crescita dell'occupazione nell'Ue è prevista all'1 per cento quest'anno, prima di scendere allo 0,4 per nel 2024 e nel 2025. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile al 6 per cento nel 2023 e nel 2024 e nel 2024, per poi scendere al 5,9 per cento nel 2025. "Si prevede che i salari reali diventino positivi a partire dal prossimo anno, grazie alla continua crescita dei salari nominali e al calo dell'inflazione", conclude la nota. (Beb)