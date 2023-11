Roma: giro di vite sui mezzi pubblici, 8 borseggiatori arrestati, presi di mira i turisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nei pressi della Stazione Termini, in via Marsala i carabinieri del Comando di Roma piazza Venezia hanno arrestato un gruppetto di tre nomadi, di 25 anni e due di 32, tutti senza fissa dimora e con precedenti, notati mentre sottraevano il portafogli dallo zaino di una turista olandese che passeggiava assieme ad altri connazionali. I tre sono stati bloccati e condotti in caserma, la refurtiva è stata invece recuperata e riconsegnata alla vittima. Ieri mattinata, sempre nel corso di mirati servizi antiborseggio, i carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato un cittadino cubano di 19 anni, senza fissa dimora e con precedenti che all’interno della metropolitana linea A ha sottratto il portafogli ad un turista canadese ed è stato poi fermato dai militari all’altezza della fermata Repubblica. (segue) (Rer)