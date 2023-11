Roma: giro di vite sui mezzi pubblici, 8 borseggiatori arrestati, presi di mira i turisti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due carabinieri liberi dal servizio, effettivi alla Compagnia di Crotone, a Roma per turismo, hanno bloccato in via Manin nei pressi della Stazione Termini un minore mentre veniva ricorso da un turista colombiano al quale aveva, poco prima, rubato la borsa. Il ragazzo è stato bloccato grazie alla prontezza dei due militari e la refurtiva restituita. Il minore è stato trattenuto presso uffici della Compagnia di Roma Centro, in attesa di essere assegnato in casa famiglia dalla sala operativa sociale comune di Roma. Tutti gli arresti sono stati convalidati. Tutte le vittime di furto tentato o consumato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati. (Rer)