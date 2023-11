Regno Unito: decisione Corte Suprema contro piano di deportazioni migranti in Ruanda è stata unanime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del primo ministro britannico, Rishi Sunak, per la deportazione di immigrati illegali Ruanda è stato bloccato dalla Corte Suprema del Regno Unito che lo ha stabilito, con un voto unanime, illegale. I cinque giudici della corte hanno appoggiato la precedente sentenza della Corte d'Appello secondo cui la politica era illegale a causa del rischio che i richiedenti asilo inviati in Ruanda venissero rimpatriati nel loro Paese e subissero persecuzioni in violazione dei loro diritti umani. Tale decisione rappresenta un duro colpo per il governo di Sunak che ha fatto del progetto Ruanda un punto centrale nella sua promessa di "fermare l'immigrazione illegale". (Rel)