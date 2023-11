© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia raggiungerà il 6 per cento nel 2023. E' quanto emerge dalle previsioni economiche d'autunno pubblicate oggi dalla Commissione europea. Inoltre, si stima che "una politica monetaria restrittiva e un rallentamento dell'economia" dovrebbero far scendere l'inflazione in Russia al 4,6 per cento nel 2024 e al 4 per cento nel 2025. (Rum)